Καλα εκανες και απαντησες!Γκουγκλαρα πριν ανοιξω το θεμα πως υπολογιζουμε το scale length ετσι ωστε να τοποθετηθει σωστα η γεφυρα του μπασου!Ο φιλος μας ο Stewmac λεει λοιπονA guitar's scale length is calculated by measuring the distance from the front edge of the nut, where it butts against the end of the fingerboard, to the center of the 12th (octave) fret, then doubling that measurement.Aπο την αλλη στο "measuring the scale length" σε αλλα sites λεει:Using the scale length, measure from the nut to the lower bout of the instrument until you reach your particular scale length and place a mark at that locationΠροφανως και δεν μπορει να μπει η γεφυρα στο 1,72!!! (αλλα τι θελει να πει ο ποιητης stewmac?Οκ ετσι πιανουμε 2 οκταβες...)