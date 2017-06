Καλησπέρα! Πρόσφατα έλαβα ένα email ως απάντηση στην αγγελία μου για μια κλασσική κιθάρα το οποίο ήταν ως εξής " Hello, is the item still available?" το οποίο στάλθηκε από κάποιον τύπο (δεν ξέρω εάν πρέπει να αναφέρω το όνομα του δημοσίως) στο Λονδίνο, ο οποίο ισχυρίστηκε οτι θέλει τη συγκεκριμένη κιθάρα για τον γιο του ο οποίος σπουδάζει στη Γαλλία. Μάλιστα προσφέρθηκε να πληρώσει περισσότερα σε σχέση με τα μεταφορικά που του είπα. Φυσικά του είπα ότι σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα όλο το ποσό προκαταβολικά και δεν έφερε καμία αντίρρηση. Την κιθάρα την είδε και μέσω skype.



Επειδή όμως η όλη υπόθεση "βρωμάει" και διαβάζοντας σχετικά μηνύματα εδώ στο forum με απάτες που ξεκίνησαν από το ίδιο email θα ήθελα να ρωτήσω που κρύβεται τελικά η απάτη. Αν εγώ δηλαδή όντως λάβω τα χρήματα και την στείλω την κιθάρα πού ακριβώς την πατάω? Η ερώτηση είναι φυσικά υποθετική γιατί δεν θα προχωρήσω σε καμία ενέργεια. Μπορώ να δημοσιεύσω και το όνομα του κυρίου για είμαστε όλοι προσεκτικοί. Ευχαριστώ πολύ!



