Καλησπερα στην παρεα.



Ασχολουμαι λιγους μηνες με την ηλεκτρικη, και εχω το εξης θεμα. Οταν παιζω το κυριως θεμα στο the loner του gary moore (που ξεκινα απο re στην λα χορδη) ,ο ηχος ειναι "πλαδαρος", ψιλοfuzz, και καθολου "rip your face off" που λεμε (με τα τεχνικα και τις ορολογιες δεν τα παω καλα ακομη).



Δεν το παθαινω συνεχεια, παρα μονο εαν παιζω με μια συγκεκριμενη κιθαρα σε συγκεκριμενο ενισχυτη, και συγκεκριμενα με epiphone les paul standard pro και micro dark χωρις πεταλια επανω.



Νιωθω οτι ειναι λιγο soft οι probucker της epi, και επισης νιωθω οτι το μπολικο overdrive του micro dark ειναι χωρις καποιο συστατικο (ισως χωρις αρκετο compression). Εαν μπουσταρω ελαφρως πχ με εναν κλωνο suhr riot, τοτε εχω τον ηχο που πρεπει. Εαν συνδεσω την epi στον ht1r δεν εχω θεμα στο αποτελεσμα. Ακομα και στον pathfinder 10 ακουγεται σωστα. Στον orange υπαρχει θεμα.



Απο την αλλη, στον orange οταν παιζω με την squier 51 ή ακομα και τα single coil της squier vm strat 70', ακουγεται μια χαρα. Σιγουρα με boost βελτιωνεται η κατασταση, αλλα ειναι μια χαρα ο ηχος και χωρις πεταλια. Ξυριζει που λεμε. Οχι οσο τον blackstar, αλλα ειναι οκ.



Αρα κατι παιζει στον συνδυασμο epi με orange.



Οι αποριες μου ειναι:

1. Τι λειπει στον micro terror που το εχει o blackstar? Παρατηρω οτι βγαλει λιγοτερες αρμονικες ο πρωτος. Εχει λιγοτερο compression? Κατι παιζει με τo attack και ακουγεται πλαδαρα?

2. Τι διαφορα εχει ο probucker της epi με τον standars humbucker της squier. Ειναι καποιος πιο hot σε σχεση με τον αλλον?

3. Πως τα δυο παραπανω επηρεαζουν το αποτελεσμα του ηχου που που αναφερω πιο πανω (the loner).



Το ιδιο παθαινω και στον bugera ac15, αλλα εκει δεν εχει πολυ gain αρα δεν εχω τις απαιτησεις που εχω απο τον orange.



Ευχαριστω.





