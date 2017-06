Ήρθε καιρός να χωρίσουμε με μια μεγάλη αγάπη. We had some great times together but all beautiful things come to an end κ.λπ. κ.λπ.



Λεπτομέρειες για τους βινταζοκολλημένους:

Ludwig "Rock Duo" αρχών 70's, σε Psychedelic Red wrap.

12 / 13 /16 / 2x20 (ατρύπητες), συν ένα "ορφανό" 10x14'' της ίδιας περιόδου.



Παίζει να είναι το μόνο σετ στην Ευρώπη, σε αυτό το χρώμα και αυτό το configuration. Το καλό είναι ότι παραμένει Ελλάδα και θα βλεπόμαστε κάπου-κάπου να θυμόμαστε τα παλιά.



