Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=212337.0

Καλημέρα!Έχουμε να τα πούμε καιρό με τις κατασκευές , άλλος από εδώ άλλος από κει δουλειές κλπ.Τελευταία έστρωσα λίγο το εργαστήρι μετά από πολύυυυυυυ καιρό.Οπότε κανα δίωρο τη βδομάδα πάω και ξεδίνω.Είπα να κάνω μια στρατ γιατί την τελευταία την έδοσα στον Λαγόντζο που παίζει Κοζα Μόστρα και The Dude (Band-άρα Check 'em out) για να πάρω μια Getzen τρομπέτα κλπ κλπΤΟ ΒΑΡΟΣ είναι αυτό που με απασχολεί (πρέπει να χάσω κιλά) αλλά και η κιθάρα να είναι ελαφρά.Οπότενες και επειδή το δολλάριον είναι σχεδόν ίσο πλέον με το ευρώ δε συμφέρει να παραγγείλω από έξω (τα μεταφορικά βγαίνουν παραπάνω από το ίδιο το ξύλο) και δε βρίσκω (με μια μικρή έρευνα που έκανα) ξυλεία alder ash που να είναι ήδη εγχώρια και να είναι ελαφρά πήρα KORINA.Επίσης διάβασα σε διάφορα φόρα ότι είναι μετάξυ alder και ash ο ήχος , γνώμη όσων έχουν ήδη φτιάξει στρατ από Κορίνα. Τέλος, κυκλοφορεί και μια ορίτζιναλ φενδερ από Κορίνα από τα παλιά τα χρόνια (αυτό βρήκαν αυτό βάλανε).Oh yes. Αγαπάμε Κορίνα. Κακά πιάνει- χρυσάφι τονικό γίνεται!Παράδειγμα...Επομένως πήρα δύο κομμάτια Κορίνα σε πολύ λογική τιμή και άρχισε το πανηγύρι.Κόλλησα τα κομμάτια με Titebond:Και έκοψα με τη Σέγα.Πριν λίγο καιρό ένας φίλος με Toner (εξάδερφος του JohnPs) τύπωσε templates σε χαρτί και έφτιαξα και ένα template σώματος και μανικιού...Οπότε μετά από αυτό ... ρουτάρουμεΓια χρώμα έλεγα sunburst για να μου θυμίζει και αυτή που πήρε ο Λαγόντζος...Βλέπουμε στην πορεία....To be continued...