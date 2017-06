ΟΧΙ natural φινιρισματα....



ΚΙΘΑΡΑ φτιανεις οχι ΣΕΡΒΑΝΤΑ....



Εγω στη θεση σου θα αφηνα τα ημιμετρα και θα την εβαφα κανα ΣΟΒΑΡΟ χρωμα



















1ον: Μας τρέξαν τα σάλια με τις τσόντες απογευματιάτικα.2ον: Δεν έχω κομπρέσορα (ακόμα) για να πιστολιάζω nitrα3ον: Το sunburst είναι κάτι που θεωρώ ότι μπορώ να κάνω σχετικα ΟΚ (οχι εντελώς ΟΚ) να μοιάζει με fender και (μη βαράτε) να αναπνέει. Δηλαδή σκέφτομαι ελάχιστο ακρυλικό ultra thin skin και από πάνω γομολάκα που πάει με όλα σαν τη γκοκακόλα!Μερικά παραδείγματα προσπαθειών μου μέχρι τώρα:(Ο johnps έχει δίκιο - τελευταία και παραπεμπτικό για μαγνητική να μου ζητήσεις θα το πάρεις sunburst)Αυτή ήταν η πρώτη. Ακρυλικό γομολάκα. Βγήκε λίγο σκούρο λόγω tint γομολάκας. Επισης Κορίνα με βάρος 2800 γρ V μανίκι και μαγνήτες gibson 61 burstbucker bridge Dimarzio virtual PAF neck. To όργανο αυτή την εποχή είναι το αγαπημένο μου! Novelty? θα δείξει. Very fun to play and ultra funky light!Mετά είχαμε αυτή που είναι hollowed οξιά και μετά ο john ps την εκανε ετσιΚαι καλά έκανε. (Αν κ μου την εδωσε να ρουταρω κοντρολ οπότε παίζει να την πάρει πίσω ετσι: (μουαχαχα)Και τέλος αυτή η τέλε που νομίζω ότι δείχνει μια κάποια βελτίωση.Trial and error is a bitch!Οπότε sunburst. Ό,τι πιο κοντά έχω αυτή τη στιγμή σε fender look. (Eκτός αν γίνει νάτσουραλ-γουααατ; -κ εμενα η σερβαντα στις φεντερ δε με πολυαρεσει πλην της καρυδιάς του johnps)Εννοείται αν είχα τον εξοπλισμό και τα know-how χιλιόμετρα θα γινόταν fiesta red ή olympic white ή surf green ή sonic blue κλπ κλπ