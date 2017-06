Πανέμορφες και με θαυμάσιο καθαρό σχεδόν ακουστικό ήχο.Ο κιθαρίστας στο demo δυναμική περιοχή, ηχητική ισορροπία και sustain προσπαθεί να επιδείξει με το παίξιμο αυτό. Χάλια παραμόρφωση όμως ρε φίλε. It doesn't do justice που λένε κι οι κινέζοι.Οι μαγνήτες για Lace alumitones μοιάζουν αλλά μάλλον Benedetti πρέπει να είναι.*Τωρα το είδα: Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, Custom wound Stephens Design pickups.(+700€).Handmade pickup covers with black front grill rubber.