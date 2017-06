Χαιρετώ και γλήγορα γλήγορα μοιράζομαι τις σκέψεις και τις ερωτήσεις μου

Έχω ένα rack το οποίο ο βασικός κορμός του αποτελείται από το Engl 530 preamp, το Tc Electronic Gmajor2 και τον Engl 540 50/50 stereo τελικό. Μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε το σύστημα τρέχει σε serial συνδεσμολογία (preamp->gmajor2->poweramp).

Σκέφτομαι αλλάξω τη συνδεσμολογία σε παράλληλη, αλλά για να το πετύχω αυτό χρειάζομαi ένα mixer, στο οποίο θα μπορώ να στέλνω ξεχωριστά το dry ξεχωριστά το wet σήμα και να κάνω το mix εκεί πριν φύγει στον τελικό.

Η επιλογές μου είναι είτε να αγοράσω το xotic xblender stereo, που κάνει αυτή τη δουλειά, μάλιστα έχει 3 loops που τρέχουν παράλληλα, ή κάποιο rack line mixer (Rane, CAE, MLC) που ξεφεύγουν σε τιμές και φυσικά μου πέφτουν too much από τη στιγμή που στην ουσία θα τρέξω ένα μόλις unit. Όλα καινούργια αυτά παίζουν κοντά στα 400-500 ευρώ...



Από ένα φίλο είχe φτάσει στα χέρια μου κάποια στιγμή ένα Alto AMX 140 mixer σε επιτραπεζιο (;!;!;!;!) format, σαν κονσολα δλδ. Το θέμα είναι, εφόσον το έχω, γιατί να μην χρησιμοποιήσω αυτό για το paraller routing.



Σκέφτομαι να το κάνω ως εξής. Instrument out από το preamp στο channel1 του mixer. Line out από το preamp στο Gmajor2 input, και από το Gmajor2 out stereo στα κανάλια 2 και 3 του mixer. Στο Gmajor2 θα ενεργοποιήσω το killdry.



Το ερώτημα είναι, από εκεί και πέρα τι κάνω; Εννοώ, πειράζω τα pan ή δεν χρειάζεται, πώς καθορίζω την αναλογία μεταξύ Dry/wet σήματος που θα στείλω στον τελικό; Από το gmajor2 ή από το mixer; Στέκει αυτό που πάω να κάνω σαν συνδεσμολογία; Να μην το επιχειρήσω καθόλου και να την ψάξω για το X Blender Stereo; (το οποίο μόνο μεταχειρισμένο και αν). Αυτο που θέλω είναι να μπορώ να ρυθμίσω μέσω του mixer την αναλογία wet/dry το οποίο θα φεύγει stereo στον τελικό, με το dry μου να μην περνάει από το gmajor2.



Θα μου πεις τι σε έπιασε και ξύνεσαι με τούτα τα διαόλια; Ε δεν υπάρχει λογική απάντηση..



Όποιος μπορεί να βοηθήσει ευπρόσδεκτος !!



