Παιδιά, ανεξάρτητως από το interpretation του καθενός μας, το άρθρο λέει ότι ο συνολικός τζίρος έχει πέσει στα 1/3.Ότι αλυσίδες μουσικομάγαζων όπως το guitar center κλπ, έχουν σωρευμένες οικονομικές ζημιές λόγω μειωμένων πωλήσεων, και το ίδιο και οι Fender, Gibson , PRS.Κι εγώ μπορώ να πω ότι κατά τη γνώμη μου το κακό άρχισε από τη χρονιά που οι DJs έγιναν για πρώτη φορά δεκτοί ως μουσικοί στο πανίσχυρο Συνδικάτο Μουσικών της Αμερικής (ύστερα από διαδοχικές χρονιές που το DJ equipment είχε ξεπεράσει τις πωλήσεις μουσικών οργάνων στις ΗΠΑ), αλλά δεν είναι -μόνο- εκεί το point.Οι λόγοι είναι πολλοί, και οι περισσότεροι τους αναφέρατε... έλλειψηινδαλμάτων, υπερπροσφορά, πληθώρα καλλιτεχνών που απλώς (δεξιοτεχνούν αλλά δεν καινοτομούν, home recording VS open scenes... you name it.Σε κάποιο σημείο, αναφέρει και ότι οι ακουστικές κιθάρες ξεπέρασαν σε πωλήσεις τις ηλεκτρικές. Αυτό πάλι, τι σας λέει;