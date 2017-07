αλλά από τα ίδια άτομα

Ας δώσω κι εγώ το feedback μου ως μάλλον ο μικρότερος της παρέας.Εγώ ουσιαστικά έπιασα κιθάρα το 2009-2010, σε ηλικία τότε 14-15 ετών. Την εποχή εκείνη δεν ήταν της "μόδας" το να παίζεις ροκ-μέταλ με την έννοια που το συζητάμε εδώ. Τότε της μόδας ήταν η core, τα παρακλάδια της και γενικά scream φάση, η οποία και κράτησε βαριά έως το '13-'14. Και όταν λέω της μόδας, εννοώ μεταξύ "μουσικών". Δε θεωρούσουν cool στον σχολικό κύκλο αν έπαιζες μουσική, μάλλον για nerd σε περνούσαν, απλά εγώ ήμουν τυχερός που έπαιζα και μπάλα. Όλοι τότε ήταν αθλητές ή gamers, έψαχνα με το κιάλι άτομα στον Πειραιά του 2009.2 μαγαζιά είχε τότε η περιοχή, χαμός κάθε μέρα μέσα,. Μία να δουν το νέο πετάλι της Boss, μία τον νέο Spider III της Line 6, you name it. Πλέον 2-3 άτομα θα μπουν εκεί μέσα κάθε μέρα. Φταίνε πολλά πράγματα γι'αυτό, από συμπεριφορές, μέχρι το internet και τις τάσεις της εποχής. Μεγάλη κουβέντα κι αυτή όμως.Τώρα, το 2017, το γεγονός ότι οι επιλογές είναι πραγματικά άπειρες, από εξοπλισμό έως μουσικά είδη, δημιουργεί νέες τάσεις καθημερινά. Είναι λογικό η παλιά γενιά να μην προλαβαίνει να ακολουθήσει, εγώ ας πούμε θα ανοίξω το Instagram, θα δω 10 hashtags και θα ξέρω σε 2 λεπτά ποιος παίζει πού, με ποιον, τι project, κλπ. Ακόμα κι εγώ ως παιδί, ξεκίνησα όπως όλοι, με κλασικούς καλλιτέχνες, Stones, Beatles, Queen, AC/DC και όλα αυτά τα καλά πράγματα. Ο ρυθμός της εποχής μου όμως και η πληθώρα πληροφοριών με τράβηξαν γρήγορα από εκεί σε ένα τεράστιο φάσμα κιθαριστών, από τον Yngwie και τον Rhoads, έως τον Loomis, τον Wes Hauch, τον Jason Richardson, αλλά και τον Mayer, τον Govan, τον Rabea Massad και άλλους.Πού θέλω να καταλήξω με όλες αυτές τις πιθανόν ασυνάρτητες σκέψεις; Στο ότι με την πάροδο του χρόνου, το παλιό παντρεύεται το νέο, συνδυάζονται και έτσι προκύπτουν τρίτοι συνδυασμοί, νέοι, όχι ξένοι, με κοινά στοιχεία από πολλές εποχές. Σε άλλους μπορεί να αρέσει και να θέλουν να το πάνε παρακάτω, σε άλλους μπορεί να αρέσει ακριβώς όπως είναι και σε άλλους μπορεί να μην αρέσει καθόλου και να θέλουν να μείνουν στα παλιά, τα δικά τους.Έτσι πάει από τη μουσική, την εξάσκηση, αλλά και τον μουσικό εξοπλισμό. Ο κύριος που θρηνεί στο άρθρο, έχει μείνει στα Αμερικανικά 70s και με βάση αυτά κρίνει. Είναι λοιπόν για μένα μάταιο να μιλάμε για "τέλος" και "θάνατο" του οργάνου. Κιθάρες αγοράστηκαν και λόγω του Cobain και του Edge, παικτών που δεν έπαιζαν τις κάλτσες τους, άρα δεν είναι θέμα επιρροών, ικανοτήτων, μελέτης και εντυπωσιασμού. Κιθάρες πάντα θα πουλιούνται, φθηνές, ακριβές, Αμερικανικές, Ασιατικές, απλά αυτή τη στιγμή οι Ασιάτες έχουν πατήσει κάτω τους Αμερικανούς σε θέμα οικονομικού ανταγωνισμού.Και τέλος, νιώθω τυχερός που γεννήθηκα την εποχή αυτή που η τεχνολογία είναι σε αυτό το σημείο. Δε νομίζω ότι έμαθα "χειρότερα" επειδή μπορούσα να μπω YouTube, ή επειδή υπάρχει το Guitar Pro.Ίσα ίσα που μέσω του Internet μου δόθηκε η ευκαιρία να ακούσω και να εξερευνήσω πολλά διαφορετικά πράγματα και να ανοίξω τους ορίζοντές μου χωρίς να απορρίπτω απόλυτα τίποτα. Ο σκοπός είναι να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη και άνετη, δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί στα 80s μελετούσαν "καλύτερα". Τι κάνει καλύτερο το ότι μπορεί κάποιος να έψαχνε 3 μήνες για ένα Notation book, ενώ τώρα υπάρχει σε PDF και το βρίσκεις σε δευτερόλεπτα; Χειρότερο είναι, γιατί τώρα τους 3 μήνες αναζήτησης τους κάνεις απευθείας μελέτη, λιγότερος κόπος, περισσότερος καθαρός χρόνος διαθέσιμος.