Αυτό πώς σου φαίνεται?







εγω ειμαι της αποψης οτι δεν υπαρχουν crash & ride πιατινια....ολα τα πιατινια μπορεις να τα χρησιμοποιησεις και για τις 2 δουλειες φτανει να ειναι μεγαλυτερα απο 20" και απο medium & κατω σε βαρος



Like little drops of Heaven!Αλλά πού σκατά να το ακούσω up close.Συχνά ναι, κάποιες φορές όχι. Μεγάλη συζήτηση, που μάλλον θα καταλήξει στη γνωστή κολοκυθόπιτα ογκρατέν.