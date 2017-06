Πρόσβαση στο Νησί

Διαμονή

Saristra Festival 2017Τo μεγάλο εναλλακτικό φεστιβάλ του Ιονίου Παρασκευή 4, Σάββατο 5 και Κυριακή 6 ΑυγούστουΠαλιά Βλαχάτα, Σάμη, ΚεφαλονιάPYE CORNER AUDIO (UK) // Κ. ΒΗΤΑ // LARRY GUS // NIGHTSTALKER // ACID BABY JESUS // DROG_A_TEK // A VICTIM OF SOCIETY // THEODORE // PRINS OBI & THE DREAM WARRIORS // VAGINA LIPS // HAND & LEG // THE BONNIE NETTLES // BEDOUIN // DURY DAVA // BLUE LAGOON (dj set) // CHEVY (dj set) // MR. Z (dj set) // NOLO AREOLA (dj set)ART // SCREENINGS // WORKSHOPS // YOGA // BEACH PARTIESΣε ένα μαγικό σημείο, μόλις 3 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Σάμης, βρίσκεται το ημιορεινό χωριό των Παλιών Βλαχάτων, απόκοσμο και εγκαταλελειμμένο ύστερα από το σεισμό του 1953, με τα χαλάσματα να δίνουν την αίσθηση ότι ξεπήδησαν από σκηνικό του Game of Thrones ή από το σύμπαν του Tolkien. Μικρά σπιτάκια, χτισμένα σύμφωνα με την παραδοσιακή επτανησιακή αρχιτεκτονική, εκκλησίες, η κεντρική πλατεία του χωριού, αλλά και παλιές στέρνες, πέτρινοι ξυλόφουρνοι, τα παλιά χωμάτινα δρομάκια, είναι λίγα μόνο από όσα μπορεί να δει ο επισκέπτης σήμερα στα Παλιά Βλαχάτα.Ένα χωριό που κάθε καλοκαίρι εδώ και πέντε χρόνια, αποκτά ξανά ζωή για 3 ημέρες και φιλοξενεί ένα από τα πιο πρωτοποριακά φεστιβάλ της ελληνικής μουσικής σκηνής, το Saristra Festival (Σαρίστρα είναι το ιστορικό όνομα της πλατείας του χωριού). Ένα πολύ ιδιαίτερο event με δωρεάν είσοδο και την υποστήριξη της FIX HELLAS που ανάμεσα στα – σαν κινηματογραφικό σκηνικό- χαλάσματα περιλαμβάνει συναυλίες, εκθέσεις, προβολές, διαλέξεις και πολλές ακόμα παράλληλες δράσεις. Πάνω από 10.000 επισκέπτες παρακολούθησαν τις 3 ημέρες της περυσινής διοργάνωσης και απόλαυσαν ονόματα όπως η Monika, o Παύλος Παυλίδης, ο Γιάννης Αγγελάκας, οι Planet of Zeus, οι She Past Away και πολλοί άλλοι.Φέτος στην σκηνή του Saristra Festival θα ανέβουν, ο σπουδαίος Βρετανός μου Pye Corner Audio - ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της ευρωπαϊκής ηλεκτρονική σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Κ.Βήτα 22 χρόνια μετά την εμβληματική εμφάνιση των Στέρεο Νόβα στον Μακρύ Γιαλό, οι Acid Baby Jesus λίγο πριν φύγουν για ακόμα μια μεγάλη Ευρωπαϊκή περιοδεία, o ιδιοφυής Larry Gus με τα διαπιστευτήρια της DFA και ένα μοναδικό one man show, οι Nightstalker για να αποτίσουν φόρο τιμής στα «παιδιά του ήλιου», οι drog_a_tek για να εκτοξεύσουν την ηχητική καταιγίδα τους, οι A Victim Of Society με έναν από του σπουδαιότερους δίσκους της φετινή ελληνικής underground παραγωγής στις αποσκευές τους, οι Prins Obi & The Dream Warriors για ένα freak glam rock show που θα συζητηθεί, οι The Bonnie Nettles -μια από τις μεγαλύτερες φετινές εκπλήξεις της ελληνικής σκηνής που κρατούν ψηλά τη σημαία της psychedelic/garage σκηνής των 60's, ο Vagina Lips από τη Θεσσαλονίκη με έναν ξεσηκωτικό shoe gaze/ rock & roll ήχο, οι Hand & Leg λίγο πριν την κυκλοφορία του πρώτου τους album στην Slovenly Recordings, οι νεοσύστατοι Πατρινοί Bedouin με με garage-pop αναφορές και ψυχωμένα live και οι Dury Dava που μπλέκουν την πανκ με την παραδοσιακή μουσική. Τις βραδιές θα κλείσουν με dj set οι Chevy και Mr. Z (και οι δυο μέλη των Needless mobile party), ο Blue Lagoon που επιστρέφει στα πλατό του Saristra και ο Nolo Areola, που θα κλείσει το φεστιβάλ με ατόφιο rock'n'roll και όχι μόνο.Επίσης το Saristra Festival πηγαίνει και στην παραλία διοργανώνοντας δυο μεσημεριανά beach parties που θα αποτελέσουν σημείο συνάντησης των καλλιτεχνών και των επισκεπτών του. Ένα στο Acron Beach Bar - τη νέα φετινή άφιξη στην παραλία της Αντισάμου - με τον Dimitri Papaioannou στα decks και ένα στο Exile Beach Bar στην παραλία της Αγίας Παρασκευής με τον Peter Menchetti της Slovenly Recordings.Ο Κωνσταντίνος Βήτα επιστρέφει στην Κεφαλονιά 22 χρόνια μετά από εκείνο το μαγικό βράδυ όπου οι Στέρεο Νόβα εκτόξευσαν αστερόσκονη στον Μακρύ Γιαλό, για ένα σετ που θα κάνει και τα δέντρα να χορέψουν.Οι drog_a_tek, είναι μία οπτικοακουστική κολεκτίβα που χρησιμοποιεί τον ηχητικό πόλεμο για να ελέγξει όλο το ηχητικό φάσμα. Σκοπός τους είναι να εξασφαλίσουν φιλική απρόσκοπτη πρόσβαση σε ρυθμικές ουτοπίες εμποδίζοντας τον αντίπαλο να αναπτυχθεί.Ο Theodore είναι ένας σπουδαίος συνθέτης, performer και πολυοργανίστας. Σε μια ευρεία γκάμα ατμοσφαιρικής, ψυχεδελικής και ambient υπόστασης, ο ταλαντούχος αυτός μουσικός δίνει μια ιδιάζουσα, δική του ηλεκτρονική post-rock τεχνοτροπία και αντίληψη στη σύνθεση και υλοποίηση της μουσικής του, αφήνοντας ανοιχτές τις πόρτες στον κλασικό ρομαντισμό.Οι Dury Dava είναι ένα νέο παράξενο και ανατρεπτικό μουσικό punk σχήμα με επιρροές από τη λαϊκή κουλτούρα και παράδοση. Ηλεκτρικά όργανα συναντούν την παραδοσιακή αλητεία δημιουργώντας ένα νέο μουσικό ιδίωμα.Dj Set: Ο Chevy (κατά κόσμον Βασίλης Σεβδαλής) έχει εμφανιστεί στα σημαντικότερα bar, club και festival της χώρας και προωθεί με πάθος έναν ήχο που ξεκινάει από την ψηφιακή soul, το ηλεκτρονικό funk, τη νέο - disco και καταλήγει στην house και το techno. Αυτό τον καιρό "τρέχει" το Needless mobile party.Dj Set: Ο Mr. Z (κατά κόσμον Ζώης Χαλκιόπουλος) είναι ενεργό μέλος του mobile party Needless, ραδιοφωνικός παραγωγός, ιδρυτής του παζαριού δίσκων, Μπιτ Παζάαρ, ενώ έχει κυκλοφορήσει και δυο προσωπικά album.Οι Nightstalker, με heavy riffs, ψυχεδελικές κιθάρες, ατόφια rock 'n roll στόφα ή αλλιώς, η μπάντα που άνοιξε τον δρόμο για το stoner rock στα καθ' ημάς.Οι A Victim of Society ή αλλιώς το φασαριόζικο τρίο πλέον, που αποτύπωσε την ωμή ψυχεδελική του ενέργεια στο Freaktown, τον δίσκο που διεκδικεί τον τίτλο του πιο ζόρικου της φετινής χρονιάς.Οι Prins Obi & The Dream Warriors είναι μια freak rock μπάντα με pop ευαισθησίες, που έρχεται στο Saristra Festival για να παίξει ένα μεγάλο μέρος του «The Age of Tourlou» (δεύτερο solo album του Prins Obi των Baby Guru).Οι νεοσύστατοι Bedouin γεννήθηκαν πριν μερικούς μήνες στην Πάτρα και ετοιμάζουν τα πρώτα τους κομμάτια με garage-pop αναφορές.Ο Vagina Lips είναι το σόλο project του Τζίμη Πολιούδη και έρχεται από την Θεσσαλονίκη με έναν ξεσηκωτικό shoe gaze/ rock & roll ήχο με έντονες ποπ μελωδίες στα φωνητικά.Dj Set: Ο Blue Lagoon είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας 'Κορμοράνος', υπεύθυνος για εκατοντάδες βράδια καλής διασκέδασης που έχει χαρίσει σε όλους εμάς και εσάς. Ως σολίστας DJ βρίσκεται συχνά πίσω από τα decks σοβαρότατων party εντός και εκτός Αθήνας.+ BEACH PARTY στο Acron Beach Bar στην Αντίσαμο με τον Dimitri Papaioannou (Synch Festival, Σπίτι Cocktail Bar) στα decks.Ο Βρετανός Pye Corner Audio (κατά κόσμον Martin Jenkins) είναι ένας απ' τους πλέον ανερχόμενους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής σκηνής της Ευρώπης έχοντας ήδη έναν πολύ δυνατό κατάλογο με κυκλοφορίες στην Ghost Box και την Type και remixes απ' τον Mark Lanegan μέχρι τους Mogwai. Μεγάλος λάτρης του John Carpenter και των horror film soundtracks των 70s, ο Jenkins χρησιμοποιεί τα αναλογικά synths για να φτιάξει μια ονειρική ατμόσφαιρα που πατάει ταυτόχρονα στην παράδοση των Tangerine Dream και το φουτουριστικό χαρακτήρα των Boards of Canada. Η σειρά Black Mill Tapes που έβγαλε στις αρχές της δεκαετίας έχει ήδη κλειδώσει τη θέση της στους καλύτερους δίσκους των 10s και πλέον κάθε νέα κυκλοφορία του γίνεται sold-out εν ριπή οφθαλμού. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.Ο Larry Gus, το electro pop freak με το punk attitude κυκλοφορεί τα άλμπουμ του στο κορυφαίο δισκογραφικό label των 00s, DFA - εταιρεία του James Murphy (LCD Soundsystem), ο ξένος τύπος χαρακτηρίζει τη μουσική του, εκτός από ηλεκτρονική, avant pop, bedroom pop, dance music that makes you think και έρχεται στο Saristra Festival ετοιμάζεται για να καβαλήσει κονσόλες και να κάνει το δικό του μοναδικό one man show.Οι Acid Baby Jesus μια από τις σημαντικότερες ελληνικές underground μπάντες των τελευταίων ετών και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες στο εξωτερικό -με μεγάλες περιοδείες σε Ευρώπη και Αμερική - έρχονται για πρώτη φορά στο Saristra Festival για να προσγειώσουν στη σκηνή του την οργιαστική τους ψυχεδέλεια, λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου τους album στην Fuzz Club Records.Οι The Bonnie Nettles μια από τις μεγαλύτερες φετινές εκπλήξεις της ελληνικής σκηνής κρατούν ψηλά τη σημαία της psychedelic/garage σκηνής των 60's με επιρροές από τη Madchester σκηνή και δίνουν απολαυστικές συναυλίες.Οι Hand & Leg ανήκουν στο roster της σπουδαίας αμερικανικής δισκογραφικής Slovenly, είναι ένα ντουέτο με post punk αλλά και riot grrrl καταβολές. Μια από τις σπάνιες εμφανίσεις τους λίγο πριν κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ.Dj Set: Ο Nolo Areola είναι μέλος των Acid Baby Jesus. Θα κλείσει το φεστιβάλ με ατόφιο rock'n'roll και ποιος ξέρει τι άλλο.+ BEACH PARTY (powered by Fix Hellas) στο Exile στην παραλία της Αγίας Παρασκευής με τον Peter Menchetti της Slovenly Recordings στα decks.Με πλοίοΗ Κεφαλονιά έχει 5 λιμάνια που την συνδέουν με την Ηπειρωτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου.Πάτρα-Σάμη (μένει να ανακοινωθεί)Κυλλήνη – Πόρος (Με τα πλοία της Kefalonian Lines Kefalonian Lines – Tel: 2109515100 | Tickets for Zakynthos,Kefalonia και της Levante Ferries Εισιτήρια για Ζάκυνθο και Κεφαλονιά | Levante Ferries Αστακός – Σάμη (Με τα πλοία της Ionion Pelagos, Δρομολογια πλοιων για Κεφαλονια, Ιθακη, Ζακυνθο, Ακτοπλοικα εισητηρια Νυδρί Λευκάδας – Φισκάρδο (Με τα πλοία της West Ferry, Ferry tickets to Kefalonia, Ferry Deparures Vasiliki- Fiscardo, Ferry Boat to Kefalonia From Lefkada, Departures Lefkas – kefalonia, Bookings To Kefalonia From Lefkada. Άγιος Νικόλαος Ζακύνθου - Πεσσάδα Κεφαλονιάς ((Με τα πλοία της Ionion Pelagos, Δρομολογια πλοιων για Κεφαλονια, Ιθακη, Ζακυνθο, Ακτοπλοικα εισητηρια Με ΚΤΕΛΑπό Αθήνα και Πάτρα, συνδέονται τοπικά με όλες τις περιοχές της Κεφαλλονιάςτηλ. Αθήνας 210 51 50 785τηλ. Πάτρας 2610 623 888τηλ. Αργοστολίου 26710 23952 και 22281τηλ. Σάμης 26710 22024Με αεροπλάνοΜε καθημερινά δρομολόγια της Aegean Airlines Tηλ. 801 11 20000Αναζητήστε ξενοδοχεία και δωμάτια στην περιοχή Σάμης και Αγίας Ευφημίας.Επίσης το Saristra Festival, σε συνεργασία με το κάμπινγκ Karavomilos Beach που βρίσκεται πολύ κοντά στον χώρο του φεστιβάλ, εξασφάλισε για τους επισκέπτες του15% έκπτωση κατά τη διάρκεια της διαμονής τους εκεί