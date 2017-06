Η σειρά HD φτιάχτηκε για να δουλεύει μαζί με τους DT ενισχυτές σαν μέρος του "Dream Rig".



ΑΛΛΑ παρ' όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν άψογα με FRFR συστήματα, σε καταστάσεις DI σε κονσόλα, σαν κάρτα ήχου για υπολογιστή, σε σύνδεση με ενισχτυτή στο effects loop ώστε να βγαίνουν μόνο από το τελικό στάδιο και φυσικά σαν effects only - το έχω κάνει άπειρες φορές με εξαιρετικά αποτελέσματα. Επίσης αυτή η επιλογή υπάρχει σε όλα τα μοντέλα της σειράς (έχω την 400άρα και μια χαρά το κάνει).



On the downside που λένε και στο χωριό μου, θέλει αρκετό διάβασμα και πειραματισμό για να βγάλεις τον ήχο που θέλεις (studio/live modes, εσωτερικές ρυθμίσεις κτλ κτλ). Χωρίς παρεξήγηση ελπίζω, το οτι εσύ δεν κατάφερες να φτιάξεις τον ήχο που σου αρέσει, ή πιο σωστά το οτι εσένα δεν σ'αρέσει ο ήχος που βγάζει, δεν σημαίνει οτι δεν κάνει για αυτό που την θέλει ο φίλος μας.

Αλλά και πάλι, αυτή είναι απλά η γνώμη μου, το ίδιο σεβαστή με την δικιά σου.



Πολύ φιλικά



Nope!Η σειρά HD έχει ΤΟ OPTION να συνδέεται με τους DT ενισχυτές ΑΛΛΑ φυσικά ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ για να δουλεύει με δεκάδες χιλιάδες συστήματα παγκοσμίως που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ με τους DT ενισχυτές.Εκτός και αν θες να πεις ότι το focus μιας τεράστιας εταιρείας όπως η Line 6 ήταν πρωταρχικά ένα υποσύνολο πελατών οι οποίοι είχαν αγοράσει ΚΑΙ τους DT ενισχυτές ΚΑΙ θα έσκαγαν κι άλλα για να πάρουν πεταλιέρα. Το οποίο φυσικά δεν έχει καμία λογική από πλευράς μάρκετινγκ.Πρώτον να καταγραφεί ότι θεωρώ πως το να αγοράσεις μια HD για να τη χρησιμοποιείς ως εφεδιέρα είναι πέταμα χρημάτων.Τώρα για τη λύση του FX only στο effects loop του ενισχυτή σου υπάρχουν κάποια θέματα:Α. Αν έχεις την HD300/400 (ξέρω ότι ο OP έχει την 500άρα αλλά αρχίσαμε ακαδημαϊκή συζήτηση για HD) και τη χρησιμοποιείς σε κλειστό effects loop (δηλαδή μετά τη λαμπάτη προενίσχυση) με FX only, πέρα της απενεργοποίησης των amp, cab και mic sims, χάνεις και τις παραμορφώσεις επειδή αυτές οι πεταλιέρες δεν σου δίνουν τη δυνατότητα για το 4 cables method. Άρα έχεις μόνο modulation και time effects. Με το 4cm της 500άρας δεν έχεις πρόβλημα, αλλά και πάλι βάζεις τη Mercedes να κάνει δουλειά που μπορεί να κάνει και Fiat (δλδ αποκλείεις amp, cab και mic sims).B. Αν έχεις την HD300/400 σε ανοιχτό effects loop (δλδ καρφώνοντας την στο Return και απενεργοποιώτας το Send), αναγκάζεσαι πέρα από των amp sims να χρησιμοποιήσεις και τα special live cabs (δλδ να έχεις προσομοίωση cabs ενώ χρησιμοποιείς πραγματικά cabs) καθώς μόνο στην 500άρα μπορείς να απενεργοποιήσεις τα cabs (με την επιλογή no cabs). Πάλι η 500άρα νικάει τις άλλες.Σε κάθε περίπτωση η 500άρα είναι η καλύτερη των HD αλλά και πάλι κατά τη γνώμη ο ήχος όλων τους σε λαμπάτο ενισχυτή είναι σκατά ακόμα και με το fx only.Όπως καταλαβαίνεις τις HD, τα manual τους και το συνοδευτικό software τα ξέρω απέξω κι ανακατωτά. Και χωρίς παρεξήγηση αν εσύ κατάφερες να βγάλεις ήχο που σου αρέσει από HD σε λαμπάτο, δε σημαίνει ότι πρέπει ο ήχος σου να αρέσει και σε κάποιον άλλο.Επίσης πολύ φιλικά