Τον Ken Parker θα τον εχετε ακουστα οι περισσοτεροι ως ιδρυτη των Parker Guitars και ιθυνων νου πισω απο την Fly και τις διαφορες καινοτομιες που εισηγαγε στα μεσα του '90. Ο Ken Parker επαψε να ασχολειται ουσιαστικα με τις Parker Guitars οταν η εταιρεια πουληθηκε το 2003 στην US Music, αλλα παραμενει ενεργος ως οργανοποιος, συγκεκριμενα ασχολειται με την κατασκευη archtop.



Οι κιθαρες, οι πλειστες παραλλαγες επι της ιδιας συνταγης προφανως ξεφευγουν απο τα ορια της τυπικης archtop και φερουν διαφορες καινοτομιες, απο τις διαφορες σχεδιαστικες πινελιες οπως το κλασσικο Parker headstock και τα πλαινα soundports μεχρι το παλαβο custom neckjoint.



Αυτο βεβαια που εμενα μου κανει τρομερη εντυπωση, και ειμαι σιγουρος πολλοι θα διαφωνησουν, ειναι το αισθητικο αποτελεσμα που τις κανει οχι απλα απο τις ομορφοτερες κιθαρες που εχω δει αλλα απο τα ομορφοτερα οτιδηποτε που εχω δει. Το αισθητικο παντρεμα κλασσικου και μοντερνου, με τα overhanging top (a la violin family) να συνυπαρχουν με τα πλαινα soundports, οι λιτες, σχεδον ιαπωνικες στην αμεσοτητα τους γραμμες, τα φινιρισματα που δειχνουν να φερουν το τελειο ποσο aging...για εμενα ειναι ισως τελειες.



Θα ελεγα οτι η θεση τους ειναι σε μουσειο τεχνης, μεχρι που ειδα οτι μια απο τις τελευταιες κιθαρες φτιαχτηκε ως ειδικη παραγγελια για τη μονιμη συλλογη του Metropolitan Museum of Art οποτε μαλλον καποιος με προλαβε





































