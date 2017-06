Άλλος ένας σπουδαίος luthier/designer. Πραγματιστής και οραματιστής.Όταν οι Fly πρωτοκυκλοφόρησαν τις μίσησα (τόσα ήξερα). Ήταν τόσο έξω από αυτό που είχα στο νου μου ως θελκτική ηλεκτρική κιθάρα που αισθανόμουν άβολα στη θέα και μόνο.Μετά από δυο-τρια χρόνια έπιασα κι έπαιξα μία. Αποκάλυψη! Ο τρόπος που στεκόταν πάνω μου, είτε καθιστός, έιτε όρθιος είτε ξαπλωτός είτε ανάποδα ήταν απίστευτος. Από κοντά είδα γραμμές και contours που δεν φαίνονται σε φωτό. Η ευκολία στο παίξιμο παροιμιώδης.Still, not my kind of thing. Eγώ ήθελα Λεσπολ όπως όλα τα φυσιολογικά παιδιά.Αργότερα είδα μια διαφήμιση όπου εικονιζόταν ο Parker με ένα μανίκι του κομμένο κατά μήκος, ώστε να φαίνεται ο τρόπος κατασκευής. Ένα εσωτερικό ελαφρύ ξύλινο μανίκι περιβεβλημένο από composite η carbon fiber η όπως αλλιώς το έλεγαν. "Σαχλαμάρες", είπα, "τόσα χρόνια κιθάρες από κανονικό ξύλο δεν πάθαν δα και τίποτα", στη λογική του " κι εμείς ταξιδεύαμε μικρά στριμωγμένα τέσσερα-τέσσερα στο πίσω κάθισμα του Fiat 128 χωρίς ζώνες χωρίς καρεκλάκια, δεν πάθαμε τίποτα".Τότε θεωρούσα τον Parker ένα hi tech freak, τεχνοκράτη φουτουριστή πρόεδρο μιας εταιρίας κιθαρών, που σχεδίαζε παράξενα όργανα στα πλαίσια του νεωτερισμού και όχι του νέου.Αργότερα ήρθε η αποχώρηση από την εταιρία που ο ίδιος έφτιαξε ( και η οποία, ας με διαψεύσει κάποιος, παραπαίει, ακριβώς προσπαθώντας να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, κόντρα στο όραμα του ιδρυτή της ) και η ενασχόληση με το λουθιεριλήκι. Kιθάρες archtops επανασχεδιασμένες αλλά πιστές στη λογική από την οποία προήλθαν ( οικογένεια βιολιού, jazzboxes ) συνδυάζοντας τη γνώση εκατονταετιών με το θράσος, τη φρεσκάδα και το ταλέντο του σήμερα. Και δωσμένα με απαράμιλλη μαεστρία, γούστο και αρχοντιά. ( Απ' ό,τι φαίνεται, πολύ πριν γίνει ο επιδραστικός hi tech κατασκευαστής ηλεκτρικών κιθαρών, ήταν φτασμένος κατασκευαστής archtop κιθάρας, με ήδη ανήσυχο πνεύμα ).Τον θεωρώ, ίσως τον επιδραστικότερο κατασκευαστή κιθαρών της σύγχρονης εποχής ( από Leo και μετά ).Τι άλλο θα περίμενε κανείς από τον άνθρωπο που η τέταρτη κιθάρα που έφτιαξε ( 1977, όταν και γεννήθηκα ) ήταν αυτή:Eπειδή τελευταία κάνει εξορμήσεις σε Ευρωπαϊκές εκθέσεις ( Ηoly Grail, Berlin ), όποιος έχει ευκαιρία, μπορεί να πλησιάσει και να δει/μιλήσει με τον ίδιο, όσο είναι τριγύρω. Εγώ θα το κάνω με την πρώτη ευκαιρία.Υ.Γ. 1. Στο βίντεο "κακολογεί" ο ίδιος τα κλειδιά που έφτιαξε από περναμπούκο. "Νταξ, ωραία είναι αλλά γυρνάνε δύσκολα...".Υ.Γ.2. Μόλις είδα ότι έχει κλέψει από μένατον τρόπο που κόβει τις χορδές στο post, όπου τις κάνει ένα τύλιγμα για να πάρουν κυκλική φόρμα και μετά κόβει. Έτσι, δεν "τσουνάνε" ούτε μπήγονται στο χέρι.Υ.Γ.3. Τα όργανά του, που κοστολογούνται κοντά στο 30άρι (χιλιοδόλλαρα) τα γυρνοβολάει στις εκθέσεις και αφήνει κόσμο να δοκιμάσει, να παίξει, να την πάρει και να φύγει για λίγο και να ξαναγυρίσει μετά από κανα 10λεπτό. Γενικώς κανενα κόμπλεξ του τύπου "μη και ίου". Κι εδώ (πήγαινες κάποτε να δοκιμάσεις squier...) τα ίδια.Ακόμη πιο Υ.Γ. Αν μου έλεγαν διάλεξε μία και μοναδική κιθάρα για να πάρεις μαζί σου σε ένα desert island θα ήταν μία από τις archtop του Parker, χωρίς δεύτερη σκέψη.