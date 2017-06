Καλημέρες!



Είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύω κάτι δικό μου γενικά, αλλά αποφάσισα να πάρω μέρος στον youtube διαγωνισμό του Samurai Guitarist "Psybeam". Για τον διαγωνισμό έπρεπε να μάθουμε το τραγούδι χρησιμοποιώντας το προγραμματάκι που προωθεί και να γράψουμε ένα μικρό σόλο για το σημείο που είχε ελέυθερο (στο βίντεο από 1.08 έως και 1.20).



Στο παρακάτω link είναι η δική μου συμμετοχή, any comments welcome!







Gear used:

- PRS Custom 24 SE (2016) stock

- Garageband VSTs











