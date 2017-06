Πωπω... μ' εφτιαξες ρε Λουκά. Ιδιαίτερα τα τρία πρώτα, εξαιρετικές συνθέσεις.

Μου άρεσε η ενορχηστρωτική άποψη με τα "φυσικά" και ηλεκτρικά πιάνα στα σόλο και τα άψογα pads στις πλάτες. Kαι μ αρέσει το παίξιμο σου γιατί δεν "πλακώνεσαι" και δίνεις τόπο στην μελωδία.

Οχι πως δεν θα ανέφερα το σόλο του φάσιον... αλλά είναι out of this world.

Ωραία ηχογράφηση. Μπράβο για το επιχείρημα.