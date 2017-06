Καλησπέρα και πάλι.

Γιάννη ευχαριστώ για τα σχόλια και το χρόνο σου.

Πολύ σωστά τα σχόλια σου !

Χρησιμοποίησα το Rhodes Mark II που είχα για το πρώτο κομμάτι.

When it comes to the Rhodes piano you cqn't go wrong with the original !!

Επίσης έχω κόλλημα με τα ωραία pads και το εντοπίσεις!

Γενικά μου αρέσουν τα original όργανα όπως το wurlitzer 200 που χρησιμοποιώ σε άλλο κομμάτι του δίσκου.

Τα τύμπανα επίσης φυσικά .

Φίλε gvour επίσης ευχαριστώ για το χρόνο σου.

Πολύ σωστά τα σχόλια σου για τα brass... Πραγματικά τα σκεφτόμουν με αληθινά αλλά ...τι να κάνω?χαχα..

Όσο για τον fusiongtr μου πήρε ώρα να καταλάβω τι έκανε ο άνθρωπος ! Φανταστικός !

Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας!