αμα σ'αρεσει ο ήχος τι παει να πει λάθος.....do it your way...

αλλα ερωτηση....καθαρά ειναι πολυ γενική κατασταση...άλλα τα καθαρα μιας ρυθμικής κιθαρας σε funk, ska , μπάντα, αλλα αν παίζεις ροκ και χρειαζεσαι καθαρα για μια μπαλάντα (αρπίσματα κ.τ.λ.) ...γενικά ελάχιστοι, χρησιμοποιουν απολυτα καθαρά...παραδοσιακοί jazz κιθαριστες με ηχο "φαρμακείου" κ.τ.λ....εξαρταται απο την περιπτωση

εμενα μου αρεσει ο ενισχυτής να "σπαει" όποτε θα κομπρεσσαρει και θα εχει λιγο γρεζι...