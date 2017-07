Το θέμα που θέτεις είναι μεγάλο και με έχει ταλαιπωρήσει κατά καιρούς πολύ. Ήδη βλέπω από πάνω ότι έχουν δοθεί μερικές πολύ ωραίες απαντήσεις. Παρόλα αυτά παραθέτω και συμπεράσματα από τη δική μου εμπειρία σχετικά με το θέμα.Κατ' αρχήν, όπως λέει κι ο Ray πιο πάνω, δεν είναι όλοι οι μονοπήνιοι ίδιοι ούτε όλοι οι ενισχυτές φυσικά. Προσωπικά βγαίνω σε live κατά 90% με στρατ και 10% με τέλε ενώ έχω χρησιμοποιήσει κατά καιρούς όλους τους ενισχυτές μου, τουτέστιν και με σειρά συχνότητας χρήσης: Laney VC30 1x12, Laney CUB12R, Fender Deluxe Reverb RI. Οι κιθάρες μου έχουν όλες μαγνήτες vintage προσανατολισμού οπότε the struggle is real. Τα συμπεράσματά μου είναι τα εξής:- Η τέλε είναι κατ' εμέ, πολύ πιο "εύκολη" ηχητικά κιθάρα από τη στρατ. Plug and play η μία, Plug and spend the rest of the live fine tuning your sound η άλλη.- Τον πρώτο ρόλο για το πώς και αν θα ακούμε τον εαυτό μας με single coils σε καθαρό ήχο τον έχει η υπόλοιπη μπάντα. Φυσικά πρώτος και καλύτερος είναι ο ντράμερ ο οποίος δύναται να σε εξαφανίσει ολοσχερώς αλλά δεν είναι ο μόνος. Γενικά εδώ τίθεται θέμα ηχητικής πειθαρχίας, κάτι που είναι μάλλον σπάνιο, ειδικά σε ερασιτεχνικές μπάντες του στυλ "να παίξουμε να γουστάρουμε" αλλά και όχι μόνο. Μπαίνω στα χωράφια άλλης κουβέντας αλλά το να μπορεί το κάθε μέλος της μπάντας να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μέρος συνόλου και όχι μονάδα και να αφήνει χώρο για τα άλλα όργανα είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Ειδικά με μονοπήνιους, αν τουλάχιστον ο ντράμερ δεν ενδιαφέρεται να σε ακούει, καλή τύχη...- Ο ηχολήπτης παίζει επίσης ρόλο. Ενώ συνήθως η δουλειά του είναι περισσότερο ο ήχος κάτω, αν δεν μπορεί να αντιληφθεί την ισορροπία που χρειάζεται πάνω, μπορεί επίσης να σε σβήσει απ' το χάρτη με το τι εντάσεις θα βγαίνουν απ' τα monitor.- Προσωπικά, οι μόνες φορές που κατάφερα να έχω ακριβώς τον ήχο που θέλω με τη στρατ ήταν όποτε έπαιξα με τον Fender στο 5. Ναι είναι δυνατά, αλλά οτιδήποτε κάτω από εκεί δεν υπήρχε. Βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι στις μπάντες που κατά καιρούς έχω παίξει με στρατ, σχεδόν όλοι οι ντράμερ είχαν βαρύ χέρι αλλά και οι υπόλοιποι δεν πήγαιναν πίσω. Στο 5 ο Fender με τις στρατ μου είναι ακόμα καθαρός. Όχι crystal clear (αυτό όμως ρυθμίζεται από volume κιθάρας/δυναμικές δεξιού χεριού) αλλά ούτε και σπασμένος.- Η εύκολη λύση για μένα ήταν πάντα το βρώμικο κανάλι του Laney VC30. Σε χαμηλή gain ρύθμιση μπουστάρει αρκούντως τη μεσαία περιοχή στην οποία η στρατ είναι συνήθως απούσα και μου δίνει παρουσία αν και ο παραγόμενος ήχος δεν είναι ο καλύτερός μου. Γενικά, αν ξέρω ότι, για οποιοδήποτε λόγο, πάνω στη σκηνή θα έχουμε βαβούρα, ένα μόνιμα πατημένο transparent overdrive με ελάχιστο gain ή ένας λίγο βρωμισμένος ενισχυτής θα με πάει εκεί που θέλω.- Διαβάζω την κουβέντα που γίνεται για τον Knopfler αλλά ξεχνάμε νομίζω ότι μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες rock μπάντες όλων των εποχών, με τρομερούς μουσικούς, τους καλύτερους ηχολήπτες και τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό επάνω στη σκηνή. Και φυσικά έναν τεράστιο κιθαρίστα ο οποίος, μπορεί να έπαιζε πεντακάθαρος αλλά με δάχτυλα και πολύ χαρακτηριστικό σκάσιμο από το τράβηγμα των χορδών. Αλλά και γενικώς, ο ήχος των Dire Straits ήταν χτισμένος γύρω από την κιθάρα του Knopfler οπότε φυσικά όλοι φρόντιζαν να της δίνουν το πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε. Οπότε δεν τίθεται θέμα σύγκρισης για τα δεδομένα που συζητάμε εδώ.Δικό μου τελικό συμπέρασμα: Ο καλός καθαρός ήχος με single coils σε live είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων, πολλοί από τους οποίους είναι συχνά εκτός του ελέγχου μας. Συνεπώς better safe than sorry με ολίγη βρώμα/boost (ή ό,τι άλλο δίνει presence στα αυτιά μας) εκεί που χρειάζεται.