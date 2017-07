Εγω δεν παιζω Αλαμπαμα γιατι ειμαι ΠΑΝΚ ....αυτος ομως που την ...πρωτοεπαιξε ....εκανε αυτο που σε ειπα παραπανω



ουτε πεταλια ,ουτε βρωμες ,ουτε τιποτΙς....



μια στρατ σε εναν καθαρο ενισχυτη και καθαρισες



μην παιρνεις και ορκο διοτι ο E.K. άλλα λεει εδώ:....I used a ‘72 Stratocaster and a 50-watt Marshall turned all the way up. The pickups on that guitar were really bad and even when you turned everything up full, it didn’t really have any kind of natural crunch. That’s why the guitar’s so clean...........παιζει να πασχει απο συνδρομο dick dale και να τα λέει διαφορετικά σε καθε συνεντευξη....