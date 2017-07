Πράγματι, έτσι είναι. Υπάρχουν και CS που δεν είναι κατά παραγγελία και η τιμή είναι αρκετά υψηλή.



it’s because the manufacturers and the guitar media in concert with 'em propagate the notion that you ONLY achieve superior anything when you spend maximum bux...

Advertising wording is "engineered" to make you believe one thing at the subconscious level, while saying another in a way that can be legally defended... dont get excited.. it's how business and promotion works...



Μεγάλη δόση αλήθειας. άλλα, ισοπεδώνει τα πάντα και γενικεύει. όπως προανέφερε ο SF, κυκλοφορείς με διάφορα αυτοκίνητα. Δεν είναι ίδια όλα. Έχει να κάνει με υλικά, ασφάλεια, άνεση, .... κατά τα άλλα κάνεις την ίδια δουλιά, μάλλον με άλλο τρόπο (σημαντικό, όπως και να το πούμε).

Και στις κιθάρες σίγουρα υπάρχει η παραπάνω λογική (άρθρο), άλλα σε τέτοιο βαθμό.