Άκουσα τα 5 αρχεία αρκετές φορές (εστίαζα στην αρχή του κομματιού βέβαια για να γίνει ευκολότερα η σύγκριση) και χωρίς να θυμάμαι τι είχατε γράψει οι υπόλοιποι.



Με τα ηχεία Behringer MS-16 στο PC έβγαλα τα ακόλουθα αποτελέσματα :

Το 3 λίγο καλύτερο από το 5, μετά έρχονται το 1 και το 4 και τέλος καθαρά το 2.



Ακούγοντας τα 5 αρχεία με τον εξοπλισμό του home studio (χωρίς ζαβολιές όμως), έβγαλα την εξής σειρά :

Πρώτα τα 3 και 5, μετά τα 1 και 4, και τέλος το 2.



Φυσικά οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Όσο καλύτερα τα ηχεία και γενικά ο εξοπλισμός, τόσο πιο εύκολα καταλαβαίνεις κάποιες μικρές διαφορές.

Πάντως, έχω την εντύπωση ότι τα mp3 πάσχουν λίγο στα ψηλά κυρίως.

Στις άλλες συχνότητες έχεις απλά μια ελαφριά θολούρα και πιο θαμπή στερεοφωνική εικόνα.



Λογικά, λοιπόν, όποτε ένα αρχείο mp3 320kbps έχει πολύ μεγάλη διαφορά με το αρχικό wav έχει γίνει μέτρια δουλειά στη μετατροπή του αρχείου..



Οπότε λογικά έχει απόλυτο δίκιο ο npap.. Well done!



Για να πάρουμε και μια τρίτη γνώμη :

"Make a 320 kbps mp3 copy of a Compact Disc. Can you hear the difference? Practice until you can identify the differences. Start with a slow-speed mp3 if necessary (128kbps). One of the prime sonic differences will be the sense of depth and space. If your system did not pass the LEDR test, then it will be more difficult to the difference between an mp3 and the source CD"



απόσπασμα από :

Bob Katz "Mastering Audio" 3rd edition, σελ. 31-32, Ear Training Exercise no. 13

(σημείωση : LEDR test = Listening Environment Diagnostic Recording)



Άρα, χάρη στον npap, κάναμε όλοι μια άσκηση από το βιβλίο του Bob Katz και μάλλον περνάμε και το LEDR test. :-)

Ευτυχώς, γιατί αν δεν το περνάς το τεστ, ο Bob Katz σου προτείνει να ξανατοποθετήσεις όλον τον εξοπλισμό από την αρχή σε καλύτερες θέσεις!!