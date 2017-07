στην αρχή του νήματος ειπώθηκε ότι πανεύκολα ένας νεαρός σήμερα μπορεί να ξεχωρίσει το mp3 από το wav.



Αυτό είπα δεν ισχύει.



Στην προσωπική μου δοκιμή, όσο πρόλαβα να κάνω, ήταν όλα στα αυτιά μου ίδια.



Καλά, δεν είπε κανείς "πανεύκολα" (αν ίσχυε αυτό, θα διαμαρτύρονταν) αλλά εγώ (όπως αποδείχθηκε άλλωστε) μπορώ και όπως είπα είμαι βέβαιος ότι δεν αποτελώ κανένα σπάνιο φαινόμενο.Πριν μερικά χρόνια, στην ομάδα συζητήσεων των καθηγηταράδων που συμμετέχουν στην ομάδα ανάπτυξης του Csound (ίσως της πιο εξελιγμένης opensource synthesis engine του πλανήτη), είχε γράψει ένας εξ΄αυτών ένα ποστ με τίτλο "Are We Wasting Our Time?" αναφερόμενος σε πρόσφατο (τότε) γκάλοπ όπου είχε προκύψει ότι πολλοί άνθρωποι όντως δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν τη διαφορά, άρα (ρωτούσε ο άνθρωπος) για ποιο λόγο χάνουμε το χρόνο μας επιδιώκοντας την ύψιστη τεχνικώς εφικτή ποιότητα;Τότε - για φαντάσου αγαπητέ npap - είχαμε κάνει το ίδιο test με αυτό που επιδιώχθηκε εδώ κάτω από πολύ αυστηρές συνθήκες, και πράγματι αποδείχθηκε ότι - όσοι τουλάχιστον συμμετείχαμε, χωρίς να είμαστε αντιπροσωπευτικό δείγμα - μπορούσαμε όντως να καταλάβουμε τη διαφορά.Επαναλαμβάνω, ότι ακόμη δεν έχω γράψει με ΤΙ το άκουσα και παιδεύτηκα τρομερά (δηλαδή περίπου 45 δευτερόλεπτα) για να καταλάβω ποιο είναι το καλύτερο. Θεωρώ αδύνατον με τον εξοπλισμό που περιγράφεις να σου φαίνονται ίδια ΕΚΤΟΣ αν έχεις πέσει σε περίπτωση πολύ κακού υποσυστήματος ήχου (το οποίο βέβαια ο npap ανέφερε προειδοποιώντας να αποφύγει κάποιος τον μείκτη των Windows).Στην περίπτωσή μου χρησιμοποιούσα τον Jack daemon σε περιβάλλον Linux.