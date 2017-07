Η όλη φάση ξεκίνησε με την ιδέα να μελετήσω καμιά μπαλάντα του Chet Baker..... κατέληξε σε... αυτό.



Transcription (πάλι) μπας και ξεστραβωθώ λίγο, στο πρώτο σόλο του Chet Baker στο All the things you are από την φοβερή ηχογράφηση το 1953.



Στο τέμ-πο κλέβω, ο υπέρτατος το παίξε στο 275-280 αν μέτρησα καλά, εγώ για να το κρατήσω το κατα δύναμιν καθαρό έπεσα στα 240.



Υ.Γ. Η τενοντίτιδα καραδοκεί στη γωνία...







