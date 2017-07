Δεν δινω ποτε κιθαρα στις αποσκευες. Ουτε σε filgh case heavy duty.

Μια φορα το εκανα και εσπασαν τη θηκη μονο ευτυχως.

Μεχρι τωρα δεν μου εχουν αρνηθει να βαλω την κιθαρα στη καμπινα στο ντουλαπι απο πανω (με τη gig bag φυσικα).

Αν μου αρνηθουν απλα δεν πεταω. Το εχω ξεκαθαρισει στην παραγωγη και ειπαν οτι θα καθαρισουν αυτοι αν τυχει κατι.

Το μονο που προσεχω ειναι να μπαινω απο τους πρωτους (για να μη γεμισουν τα ντουλαπια) και οταν ερχεται καποιος να βαλει πραγματα στο ντουλαπι, να προσεχω να μη το στριμωξει πανω απο το οργανο.

Αααα και να αδειαζω απο τα τσεπακια της θηκης οτιδηποτε μεταλλικο.

Πχ κανα κοφτη χορδων. Μου κρατησαν ενα στη Γερμανια και ηταν καλο γμτ. Γερμανικο.... χαχαχα.

Κι εγινε αξεχαστο σκηνικο.

Με φωναζει ο Γερμανος και αρχιζει κατι χαφτεν χουφτεν αουγκενταλερ ρουμινεγκε. Του λεω in English please και απανταει this is english. Τρομερη προφορα λεμε. Τρομακτικη θα ελεγα πιο σωστα.