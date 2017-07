My thoughts exactly.Για να το πάω και λιγάκι μακρύτερα, στα κομμάτια που η ιδιοφυϊα, το ερμηνευτικό ταλέντο της μπάντας (δύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς έστω και μια νότα παιγμένη αλλιώς σε κάποια κομμάτια), ή το trademark - καλλιτεχνικό αποτύπωμα κάθε καλλιτέχνη είναι απόλυτα εμφανή, συνιστούν έργα τέχνης larger than life,Και τότε ο κόσμος όχι μόνο τα αναγνωρίζει και τα αγκαλιάζει, καταρρίπτοντας κάθε λογική μάρκετινγκ, maisntream κανόνων ή συλλογιστική του τύπου "ο κόσμος θέλει εύπεπτα 3λεπτα τραγουδάκια".Όχι, ο κόσμος θέλει ό,τι καλύτερο έχεις να του δώσεις κάθε φορά. Ανεξαρτήτως εμπορικών κανόνων. Και θα μάθει απ' έξω τους στίχους του Hotel California, του The End, του Comfortly Numb ή του Bohemian Rhapsody, θα αναγνωρίζει πάντα το Όταν Έρχονται τα Σύννεφα του Χατζιδάκι, θα έχει στα charts πωλήσεων το Dark Side of the Moon. Και όλα αυτά θα τα κάνει μέρος της συλλογικής του ύπαρξης (το Bohemian Rhapsody είναι κάτι σαν ... παγκόσμιος εθνικός ύμνος), θα τα αγκαλιάσει και θα τα αποστηθίσει.Η έφηβη ανιψιά μου που είναι φαν των Green Day και των RHCP, όταν είδε αυτό το βίντεο μου έγραψε χτες ¨Εύχομαι να ζήσω κι εγώ με τις αγαπημένες μου μπάντες αυτό το συναίσθημα. Μαλλον δεν θα προλάβω όμως πολλοι απο αυτους εχουν απο τωρα μεγαλώσει πολυ.."40 χρόνια από τη μέρα που κυκλοφόρησε το Bohemian Rhapsody, κάπου κάποιος στον κόσμο, ακούει για πρώτη φορά αυτό το κομμάτι και μοιάζει να του μιλάει προσωπικά και να έχει γραφτεί χτες . Του είναι αδιαφορο αν είναι 6 λεπτά, αν περιέχει οπερατικό πέρασμα ή μεγάλο σόλο, αν ο τραγουδιστής έχει στραβά δόντια ή αν το τραγούδι αυτό, που μιλάει καταλυτικά στο συναίσθημά του, μοιάζει με τα τραγούδια που παίζει εκείνη την εποχή το ραδιόφωνο και τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης.