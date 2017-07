Ανοιξανε πολλα θεματα ταυτοχρονα και αναποφευκτα το θεμα ειναι αρκετα convoluted. Δε θα ασχοληθω με τα καλλιτεχνικα, ο καθενας μπορει να ακουει ο.τι θελει. Αλλα στο θεμα της ΕΜΠΡΑΚΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ του σκαι (δεν ανοιγω θεμα πολιτικοκοινωνικου "ρολου" γιατι αυτο ειναι πολιτικη συζητηση) δλδ τηςπου τρωμε καταμουτρα.Αν ηταν τοσο κοινωνικα ευαισθητοποιημενος (sic) ας πληρωνε και τους φορους που χρωσταει στο ελληνικο δημοσιο (για τις χρονιες 2011 - 2014 και μονο και ΜΟΝΟ για το τελος 2% επι του τζιρου των διαφημισεων το σκαι μονο χρωσταει 2εκ ευρω... και ολα μαζι τα μεγαλα καναλια γυρω στα 24 εκ. ε)Αλλα κατα τ αλλα ευτυχως κανουν φιλανθρωπια.Με τα λογια του George Carlin, "It’s a big club, folks... and you ain’t in it..."Αρθρα για χρεη καναλιων :Απο το site του skai (ποσα τσονταρε ο σκαι και τι εκανε περα απο τη διοργανωση και την παρακληση σε εθελοντες να πληρωσουν αυτα που δε γουσταρουν να πληρωσουν αυτοι;)"Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τουλάχιστον 60.000 θεατές έδωσαν το παρών προσφέροντας στην είσοδο του σταδίου τουλάχιστον 20 τόνους τροφίμων αποδεικνύοντας έτσι τη δύναμη της προσφοράς προς το συνάνθρωπο."[...]"Ο γενικός διευθυντής του ΣΚΑΪ σημείωσε ότι το κόστος της συναυλίας κυμαίνεται σε 220.000 με 230.000 ευρώ, και αν τα έσοδα υπερβούν το ποσό αυτό η εταιρεία υποχρεούται να διαθέσει το υπερβάλλον ποσό σε τρόφιμα που θα υποδείξει ο σταθμός. Διευκρίνισε ότι επίσημος απολογισμός της συναυλίας θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο εντός των επόμενων ημερών"