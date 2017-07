Πχ, το "οι πίσω μου σελίδες" που είναι δικό του, αλλά και ο Ντύλαν είχε γράψει πριν ένα με τον ίδιο τίτλο.



Το πόσο πολύ και αν, αυτό είναι στα όρια του "μέσα στα πλαίσια", έγκειται στον καθένα μας να αξιολογήσει.



Αν δηλαδή κάποιος στην Ελλάδα είχε μια καλλιτεχνική περσόνα αντίστοιχη με αυτή του Tom Waits, έπαιζε σε Ελληνικές διασκευές κομμάτια του Waits, έγραφε κομμάτια που ο τίτλος τους είναι μετάφραση του τίτλου των κομματιών του Waits, κλπ, και δικά του φυσικά, χτίζοντας μια εξέχουσα θέση στο εγχώριο καλλιτεχνικό περιβάλλον, θα μου φαινόταν ... πώς να το πω ... κάπως.



Όπως και να έχει, δεν αμφισβητώ επ' ουδενί την καλλιτεχνική αξία του Σαββόπουλου.



Ευχαριστώ Νίκο (npap). Έκανες ουσιαστικά την έρευνα που ζητούσα. Με εν μέρει φωτογραφικές αποδείξεις λοιπόν, τουλάχιστον τα μισά από το κείμενο του Ανδρουλιδάκη είναι απλά είτε χονδροειδή λάθη είτε εσκεμμένα ψέματα. Κάτι λέει αυτό και για την αξιοπιστία του όσον αφορά τα υπόλοιπα.Στράτε μου ιδού τα facts:Ο Σαββόπουλος διασκεύασε με ελληνικό στίχο δύο κομμάτια του Ντύλαν. Το wicked messenger και το All along the watchtower. Επίσης υπάρχει και το υπέροχο "Οι πίσω μου σελίδες" του οποίου το μόνο κοινό με το "my back pages" του Ντύλαν είναι ο τίτλος. Μουσική, στίχος, θεματολογία, καμία σχέση μεταξύ των δύο. Αυτά λοιπόν κατά τη διάρκεια μιας μουσικής πορείας που έχει διαρκέσει (ως τώρα) 51 χρόνια.(Για την ιστορία και σχετικά με τον Λούτσιο Ντάλα, ο Σαββό έχει επίσης διασκευάσει το "Caro amico ti scrivo" σε ελληνικό στίχο με τίτλο "Ο χρόνος που μετράει". Το πρωτότυπο κομμάτι και ο συνθέτης αναφέρονται επίσης κανονικά στο δίσκο)Πώς προκύπτει από τα παραπάνω ότι έχει ο Νιόνιος εμμονή με τον Ντύλαν, έστω καλλιτεχνική; Δηλαδή αν αποτελεί αυτό εμμονή, τι να πουν άλλοι που έχουν βασίσει ολόκληρες δισκογραφίες σε διασκευές;Όσον αφορά το άλλο που λες με τον Tom Waits: Ξανά, από πού προκύπτει ότι ο Σαββόπουλος ακολουθούσε κατά γράμμα το λάιφστάιλ και την περσόνα του Ντύλαν; Άσε που δεν είχε και κάποια ιδιαίτερη περσόνα δηλαδή, τουλάχιστον σε σχέση με το παράδειγμά σου. Αλλά έχουμε κάποια ντοκουμέντα που να το αποδεικνύουν ή βασιζόμαστε στον Ανδρουλιδάκη;Γι' αυτό και σε ρώτησα αν το λαμβάνεις σοβαρά υπόψη το κείμενο.