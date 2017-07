Δεν θέλω να σας ξενερώσω από την μπιροκατάνυξη guys, αλλά κοπυπαστάρω μια συνέντευξη πoυ είχα κάνει με τον Διονύση Σαββόπουλο κάτι χειμώνες πριν, με αφορμή τις εμφανίσεις του τότε στο Παλλάς γαι τα 30 χρόνια από το Περιβόλι του Τρελλού.Οι απόψεις του έχουν ενδιαφέρον (πάντα) και η σκέψη του λάμπει στο σκοτάδι. Ίσως πείσουν κάποιους ότι ο Σαββόπουλος δεν υπήρξε ποτέ ούτε δεξιός ούτε αριστερός, ή κι αν υπήρξε, αυτό συνέβη απλώς επειδή είναι larger than life - όλοι έχουν "τον δικό τους" Σαββόπουλο, όπως συμβαίνει συνήθως μόνο με τους μεγάλους καλλιτέχνες.Κατά συνέπεια, πάντα θα υπάρχουν πράγματα που κάνει κάποιος με τα οποία συμφωνούμε και άλλα με τα οποία διαφωνούμε. Πολλές φορές και με πάθος.Αυτά όμως δεν μειώνουν καθόλου την καλλιτεχνική τους προσφορά.Just my two cents.