Για την τάξη των πραγμάτων θα ήθελα να πω πως ο φίλος φάσιον έχει απόλυτο δίκιο.

Είτε όλοι είτε κανένας! Αναφέρομαι στον συντονισμό της συζήτησης.

Χτες έγιναν επιπλήξεις στον Auditory γιατι πολιτικολογούσε και σβήστηκαν ποστ του. Και όχι μόνον τα δικά του. Οι υπόλοιποι όμως δεν θίχτηκαν τόσο ώστε να μην μας μιλάνε κιόλας... Είναι εδω και συμμετέχουν.



Απο σήμερα το πρωί μπήκα στην διαδικασία να λογοκρίνω κάθε ποστ που δεν είχε πολιτιστικό χαρακτήρα και ξέφευγε απο το θέμα. Ενδιαφέρον το παρόν θέμα αλλά στην Ελλάδα κάποια θέματα είναι ταμπού και οδηγούν σε μαλιοτραβήγματα εξ ορισμού. Σαββόπουλος π.χ.



Κι ενω η ώρα περνάει συνειδητοποιώ πως αυτό που κάνω είναι λάθος. Ποιός είμαι εγω που θα κρατήσω το επίπεδο με κοπτοραπτική, εκεί που νομίζω πως πρέπει να είναι; Οχι απολιτίκ αλλά χωρίς παραπληροφόρηση και σουπα, μούπες. Οταν έξω στην καθημερινότητα τα πάντα πλέον ορίζονται με πολιτικούς όρους και όλοι ξέρουν τι ζητάει η τρόικα απο το υπουργείο (or so they think). Απο τα καφέ μέχρι το μπακάλικο.

Αλλά και πάλι η Espresso εκεί είναι για όσους έχουν όρεξη. Κι εδω όμως ρε φιλαράκια;



Ξέρετε επίσης πως αν δεν σπάσεις αυγά, ομελέτα δεν γίνεται κι εμείς σαν συντονιστές καλούμαστε να επεμβαίνουμε χωρίς να στενοχωρούμε τον ένα ή τον "αντίπαλο" του.

Εμ... Δεν γίνεται. Κι απο την άλλη, άνθρωποι είμαστε κι εμείς και κάποιο λάθος θα κάνουμε είτε γιατι μας ξέφυγε είτε γιατί απλά δεν παρακολουθήσαμε όλη την στιχομυθία. Αλλά είναι πολύ λίγα συγκριτικά και έχω εμπιστοσύνη στους συντονιστές.



Πήγα για μπάνιο λοιπόν και τωρα που επέστρεψα είδα πως η κουβέντα πήγε αναπόφευκτα στο χρωστάει - δεν χρωστάει ο Σκάι, πόσο κοστίζει η ΕΡΤ και τι σημαίνει ανθρωπιστική βοήθεια όταν δεν προέρχεται απο συγκεκριμένους, μη εγκεκριμένους... Αντε πάλι μια απ τα ίδια και δεν καταλαβαίνετε εσείς κλπ. Νισάφι πια... λέω εγώ. Αλλά μάλλον όχι ο κόσμος.



Στο τελος ξέρετε τι μένει; Αυτό που είπε ο harilatron πιο πάνω.

Μένουμε μια κοινωνία που αναζητά το αρνητικό του διπλανού της. Ευκολάκι!



Δείτε τι μας ενώνει.

Συζητήστε σαν να έχετε κοινά και εν μέρει κοινή κατανόηση και οπτική, αφού όλοι μας κάτι γρατζουνάμε και ζούμε στην κοσμάρα μας.



Ποιος άλλος σας κατάλαβε περισσότερο απο έναν άλλο μουσικό;