@ trolley,Αυτό που περιγράφεις .....έτσι είναι.Θυμάμαι όταν ήταν να απορροφηθεί ένα κονδύλιο για ανακατασκευή πλατείας, σε ένα δήμο.....πολλοί είχαν επαναστατήσει.ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΦΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΑΚΗΣ ...πλατειες κάνετε;Καντε νοσοκομεία ή δώστε στους φτωχούς.Άντε κα καταλάβουν ότι το Ευρωπαικό κονδύλι ηταν ΜΟΝΟ για ανάπλαση πλατείας, και τίποτα άλλο ....take it or leave it.Αλλά αυτή η νοοτροπία δεν είναι ίδιον αριστερών.Εϊναι ίδιον λαϊκιστών.Και η δεξιά έχει τέτοιους,,,,,μη σου πω και χειρότερους.