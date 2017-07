Καλημέρα σε ολους,



Εχω λογαριασμο στο ebay.uk (ζουσα στο ΗΒ για καποια χρονια). Εχω αλλαξει τα στοιχεια με τα ελληνικα (διεύθυνση κτλ) απο τοτε που γυρισα και ολα καλα μεχρι εδω (μπορω να αγοραζω δηλαδη χωρις προβλημα). Θελω να βαλω καποια πραγματα προς πωληση. Φτανοντας στο preview πριν το τελικο 'χτυπημα' (και ενω εχω κανει τις επιλογες μου για τις χωρες αποστολης), μου βγαζει post to: UK (εγω θελω να μορω να στειλω στην ΕΕ). Εχω προσπαθησει να επικοινωνησω με το customer support αλλα με βγαζει σε καποιου τυπου αλγοριθμημενες faq χωρις να μπορω να βρω πληροφορίες για το πως αλλαζω τη χωρα αποστολης και χωρις να μπορω να βρω πως επικοινωνεις για θεματα εκτος αλγοριθμου.



Ξερει καποιος αν αλλαζει και με ποιον τροπο? Επισης ειναι απαραιτητο να αλλαξει? Ρωταω γιατι εχω δει σε καποιες περιπτωσεις τον πωλητη να γραφει στην περιγραφη του προϊόντος κατι διαφορετικο απο το post to (π.χ. στη δικη μου περιπτωση και ενω γραφει post to UK να σημειωσω: αποστολη στην ΕΕ; επικοινωνηστε για εξοδα αποστολης).



Ευχαριστώ για τον χρονο σας



Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=212433.0