Λίγα λόγια γιατί το ακούω και το έβαλα και σαν main ringtone στο κινητό



Έπαιζε ο γιός μου το τελευταίο need for speed και για μια φάση όπως ήταν στο γκαράζ ακούω αυτό το κομμάτι και παθαίνω γιατί το ίδιο κομμάτι ήταν στο soundtrack του need for speed του 1997 που το έπαιζα εγώ και όσοι το παίζανε πριν 20 χρόνια.



Είναι ένα κομμάτι που μου είχε τραβήξει το ενδιαφέρον τότε, είναι ωραίο, από αυτά που μένουν στο μυαλό, έχει ωραία μελωδικά, αρμονικά στοιχεία και ήχους παρόλο που δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο αλλά ευχάριστο ιδιαίτερα.



Μου έβγαλε ένα νοσταλγικό συναίσθημα, το ίδιο είδα πως βγάζει σε πολλούς σύμφωνα με τα σχόλια, ιδιαίτερα gamers.



Είναι well respected κομματάκι, για την εποχή του και ιδιαίτερα για έναν σαν εμένα που ασχολούμαι με την μουσική και τα synths και μέσω της μουσικής των video games από τις 8bites εποχές μέχρι σήμερα έχει καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό η μουσική μου παιδεία μιας και ιδιαίτερα στις εποχές που η τεχνολογία άρχισε να το επιτρέπει περισσότερο, βγήκαν πραγματικά διαμάντια soundtracks που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα σε κανένα επίπεδο από την υπόλοιπη μουσική βιομηχανία επένδυσης σε άλλους τομεις ε? καλά δεν τα λεώ, έλα πολλά είπα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω όσοι διαβάζετε αυτές τις γραμμές, δεν χρειάζονται πολλές επεξηγήσεις και τέτοια φλυαρία, λέω λέω. χαχαχαχααχαχαχαχαχ



Ακούστε το.



Ωραίος ο μαέστρος.

Διάβασα πως ήταν 23-25 χρονών όταν επένδυε μουσικά τον συγκεκριμένο τίτλο και έχει επιμεληθεί το soundtrack αρκετών games μεταξύ άλλων.



Έτσι έπρεπε κι εγώ να ασχοληθώ με την μουσική των videogames και να δουλεύω σε projects για μεγάλες εταιρείες αλλά ήμουν τεμπέλης και καλοπερασάκιας. χαχαχαχαχαχαχαχαχαχα Ακόμα είμαι χαχαχαχαχαχαχα



έτσι λοιπόν θα το έχω ringtone γιατί μου βγάζει μια νοσταλγική αίσθηση λόγω των ανωτέρω, μου θυμίζει τα νιάτα μου.