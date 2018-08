Καλησπέρα παρέα!

Τι γνώμες έχει το έμπειρο κοινό του noiz για τις Fender Strat American Special ; Γενικά διαβάζω ότι αποδίδουν πιστό αμερικάνικο ήχο σε πολύ λογικές τιμές και νομίζω το ίδιο πιστεύω κ γω με την λίγη εμπειρία που έχω . Βάζω μια τα specs στα γρήγορα

Body: Alder

Neck: Maple, modern C-shaped

Fingerboard: Maple

Fingerboard Radius: 9.5" (241 mm)

No. of frets: 22 jumbo frets

Bridge: Vintage-style synchronized tremolo

Machine heads: Fender standard cast/sealed tuning machines

Hardware: Chrome

Pickguard: 3-ply parchment/black/parchment

Scale length: 25-1/2" (648 mm)

Width at nut: 1.6875" (43 mm)

Pickups: 3 Texas Special Strat pickups



Υπάρχει κάποιος φίλος να μας πεί γενικότερες εντυπώσεις και να μας ενημερώσει σε τι αποσταση βρισκονται απο τις American Deluxe και Standart , όπως και επίσης απο τις Rod Worn και τις Clasic Player τις Μεξικάνες ?

Cheers!



