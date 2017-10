Long time no see!!Άλλαξαν καποια πραματακια στην πορεια.Πρωτα από όλα ταξίδεψα στο Εντινμπρα και γυρισα με αυτο το σετΛεγεται the sultans και άραγε ποια ού ήχο προσομοιάζει??? ναι ποιανου? χμμμΜετά το νεκ ρελικ μου την εσπασε γιατι ηταν πολυ σκουρο οποτε το ξεβαψα μια δυο φορες και εκανα και ταστοδουλειά!Οπότε το -λιγο πριν το τελος γιατι επικειται decal- αποτελεσμαΚαι μπακΤο μανικι θελει λιγη γομαλακα ακομα και επειδη σε άλλα σημεια σκουραινει σε άλλα οχι , απο το διπλο τριψε-ξαναβαψε , θα εχει ενα λιγο παλαιωμενο λουκ. It will do. Το προηγούμενο ηταν απαραδεκτο στο ματι- πολύ σκουρο/βρώμικο,επιανα την κιθαρα στο χερι και με χαλούσε πολύ.Οπότε ψιλοτέλειωσε και αυτό τοπρότζεκτ. Επίκεινται close ups και βεβαια εγραψα και ενα tryout για το youtube (padon my faux accent) και θα το στειλω και στον chris από bareknuckle.Enjoy και γνώμες ευπρόσδεκτες!!Έβαλα στο ντεμο μόνο καθαρή κάθε θέση να πάρετε μια ιδέα, drive δεν υπήρχε λόγος αν και μπορεί να κάνω ένα for the helluvit. Έγραψα με το ipad air 2 και ένα μικρόφωνο πυκνωτικό Tascam που συνδέεται μέσω της θύρας lightning.