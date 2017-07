Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=212466.0

Παιδιά γειά σας.Μιας και μόλις μπήκα στην παρέα σας,είπα να συστηθώ με ένα clipάκι.Είναι μια διασκευή στο Up the line του Little Walter από την μπάντα που παίζω(είμαι ο κιθαρίστας).Η ηχογράφηση είναι από πρόβα,one take και χωρίς editting στα tracks,μόνο το απαραίτητο equalizing και compressing.Ελπίζω να σας αρέσει και όλες οι παρατηρήσεις και τα σχόλια είναι δεκτά.Καλώς σας βρήκα,ευχαριστώ προκαταβολικά για τον χρόνο όσων το ακούσουν και ελπίζω να τα λέμε συνέχεια.