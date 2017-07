Κάποτε σε μια ανταλλαγή στο Kookoo στο γκάζι έδωσα στον SF έναν 5E3 και πήρα την παρακάτω πανέμορφη τέλε.Για λόγους διάφορους , αφού τη χάρηκα κάπως σε live και κάποια recordings, έπρεπε να την αποχωριστώ.Νομίζω την έχει κάποιο παιδί από Κομοτηνή ή Ξάνθη , ελπίζω να τη χαίρεται.Ερχόμαστε στο τώρα τέσσερα χρόνια μετά.Εξέχον μέλος του φόρουμ και αγαπητός ήρωας και δάσκαλος , μου έδωσε πρόσφατα σε ανταλλαγή για ένα τέλε σώμα έναν καταπληκτικό μαγνήτη.Budz guitars 542 tele bridge pupΕίχα τρελαθεί να τον ακούσω αλλά μη έχοντας κάτι έτοιμο να τον βάλω, η pavesquire του Παβέζα ήταν Θεσσαλονίκη, είπα να ... Το μάντεψες, να φτιάξω ένα σώμα να τον κοτσάρω πάνω να δω και να ακούσω αυτόν τον κορυφαίο μαγνήτη. Με αυτά και μ αυτά αυτό το παράλληλο προτζεκτάκι τρέχει εδώ και κανα δίμηνο και αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει σάρκα και οστά...Επειδή φρουσιαντε φαν κ επειδή ήθελα να αναπαράξω το look της τότε αγαπημένης SF tele (με κάποια αναγκαία μοντζ για να κρατηθεί χαμηλά το βάρος) θα ακολουθηθεί ανάλογη πορεία.Μαντέψτε τι χρώμα το βάφω!

« Τελευταία τροποποίηση: 11:30 - 25/07/17 από argytar »

''It's dark and we're wearing sunglasses''