Thank you master! Ελαβα υπόψιν τις εύστοχες παρατηρήσεις και θα προσπαθήσω να αναβαθμιστώ στον τομέα του buffing σύντομα! Το νατ στη Λα κατεβηκε εκει που επρεπε και ειναι ΤΑμαμ τωρα! Επίσης, ευχαριστούμε άλλη μια φορά για τη φιλοξενία και τέλος ενημερώνω ότι κάποια μέλη του νόιζ ανέβηκαν από Αθήνα για εορτές οπότε παίζει να παίξει και δεύτερο βόρειο mini reunion - tone tasting! Επιπρόσθετα να αναφέρω ότι, μου έβαλες τριβόλια για τον ΒΟΞ , αν και η πονεμενη μεση μου διαφωνεί 100%. Όχι ομως τα αυτια μου....

''It's dark and we're wearing sunglasses''