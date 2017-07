είναι

''Γεια σας παιδιά, παίζωκαι θέλω να πάρω μια νέαγια τους τάδε λόγους και συν τις άλλοις τα 21 τάστα που έχει δεν με βολεύουν....''''Τι να τα κάνεις τα παραπάνω τάστα? Οκαι οδεν τα χρειάζοντο....''ΦΥΣΙΚΑ καιπρόβλημα να έχεις μόνο 21 τάστα για κάποια ήδη μουσικής.... δεν παίζουν όλοι... country...Π.χ. για κομμάτια που εχουν χαρακτηριστικά σόλο και χαρακτηριστικά bendings στο 22ο τάστο, από still got the blues (που δεν είναι καν μεταλ) μέχρι enter sandman, τα 21 τάστα είναι μπελάς.