Γεια σου φιλε , καταλαβαινω πως τρωγεσαι να αγορασεις νεα κιθαρα ( ποιος αλλωστε δεν τρωγεται εδω μεσα ) αλλα προσωπικα θα σου προτεινα να περιμενεις λιγο καιρο να ανεβασεις λιγο το μπατζετ σου και μετα να προχωρησεις σε αγορα (ασε που μπορει να σκασει και καμια καλη αγγελία μεχρι τοτε ) .



Αποψη μου οτι κανεις λαθος οταν αναφερεσαι στις συγκεκριμενες κιθαρες ως value for money , οι vfm κιθαρες ανηκουν συνηθως στο μεσαιο μπατζετ ( ειδικα οι superstrats λογω τρεμολο ) και δε νομιζω οτι μια κιθαρα η οποια out of the box θα χρειαστει αλλαγη μαγνητων , νατ , ηλεκτρικων, ποτς, κλειδιων ή/και τρεμολο μπορει να θεωρηθει ως τετοια . Αν συνυπολογισεις δηλαδη τις αλλαγες που ενδεχομενως θα χρειαστει θα δεις οτι ξεφευγεις αρκετα απο το αρχικο σου μπατζετ .