Το mixcloud.com φαίνεται να έχει σχέση με διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Μπορείς να ανεβάσεις μουσική εκεί δικιά σου για να την ακούσουν άλλοι ;



Το mixcloud όπως αναφέρει όταν πάς να κάνεις upload "Mixcloud is for Radio Shows, DJ Mixes & Podcasts. Single tracks, mashups & full albums are not permitted".Βέβαια υπάρχουν πάααρα πολλοί καλλιτέχνες που ανεβάζουν κομμάτια μεγάλης διάρκειας όπως 45λεπτα, μονόωρα, τρίωρα(!) πειραματικής μουσικής σκηνής, free jazz κλπ (αυτό που με ενδιέφερε και με τράβηξε κ όλας εκεί).Προφανώς είναι κάπως ελαστικοί οι διαχειριστές και δεν απαιτούν μόνο ραδιοφωνικές εκπομπές.Πάντως όσων αφορά το "βασιλιάς" για το youtube δε ξέρω αν μπορώ να το συμμεριστώ. Σίγουρα είναι το πιο ευπρόσιτο μέρος να ψάξειςαυτές τις μέρες αλλά αυτό οφείλεται μόνο στη δημοτικότητά που έχει αποκτήσει με τα χρόνια. Αυτό δε το καθιστά και τόσο music specialised όσο πχ το soundcloud που είναι κατασκευασμένο αμιγώς για τη μουσική. (ταπεινή μου γνώμη φυσικά)Απ'την άλλη ίσως και εγώ να μην έχω μάθει ακόμα τόσο καλά το youtube και να το παρεξηγώ...