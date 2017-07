Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=212487.0

Έχω βάλει δύο αγγελίες ένα Xbox και μία Ibanez και μου έστειλαν mail για αγορά. Παρακάτω παραθέτω και το mail.Για το Xbox το mail υποτίθεται ήταν απ' την Τσεχία.Υπάρχει περίπτωση ξένος, να διάβασε αγγελία σε ελληνικό site?Υπάρχει περίπτωση να πρόκειται για απάτη;Επειδή μου φάνηκαν ύποπτα όλα αυτά, σκέφτηκα να ειδοποιήσω.Ίσως όμως και να κάνω λάθος.Αυτό είναι το mail σχετικά με την αγορά της κιθάρας.=============================================Το παρόν είναι μια αυτόματη ειδοποίηση.Φίλε/η ,Ο/Η markjames ενδιαφέρεται για την αγγελία σας:Is this Item still available. please reply me back at( markjames019@yahoo.com ThanksΜην απαντάτε εδώ, αλλά στον χώρο των αγγελιών ή στο email του αποστολέα: mj034816@gmail.com Χαιρετισμούς,Smart Noiz