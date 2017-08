Ένα κομμάτι του Κου Jazzjoker. Λάιβ σε προβάδικο πριν από μερικούς μήνες. Σε καμία περίπτωση δεν είναι άψογο take αλλά είναι το καλύτερο που έχουμε. Ευχαριστούμε τον αγαπητό Longshadow, που για άλλη μια φορά αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις less than stellar πηγές που του δώσαμε. Γίτσα Φιλιπποπολίτου - Φωνή Σπύρος Χατζηαντωνίου - Κιθάρα, φωνητικά Ζωή Ζιώγα - Μπάσο Κοσμάς Νικολαΐδης- Πλήκτρα Χάρης Κούνουπας - Ντραμς Μουσική, στίχοι - Σπύρος Χατζηαντωνίου Μίξη, μάστερινγκ - Γιώργος "Longshadow" Δούκας Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=212497.0

