Οχι την 1.0 χρησιμοποιω, (μακαρι να'χα την 2.0 να την δοκιμασω) αλλα οπως εγραψα προηγουμενως θελει καθαρο ηχο. Η παταλιερα μου Boss GT8 εχει SPDIF out και δινω στην καρτα ηχου στο SPDIF in με ενα απολυτο καθαρο ηχο και με τον neck μαγνητη για πιο πλουσιο τονο. Βεβαια το εχω δοκιμασει και την AUDIO ΙΝ εισοδο και παλι μια χαρα γραφει. Απλα κατι γλυστρηματα, διανθησματα, λεγκατα, bend, και αυτο (δεν ξερω πως το λενε) που ανοιγει ο ηχος με το feeling στα δακτυλα και με κοφτη στην πενα - με distrotion - γκαζια βγαινει , ανοιγει ο ηχος σαν αρμονικη... ολοι το κανουμε ... ε , δεν βγαινει νοτα απο το vst. Ταχυτητα αναλογως το vst ... διαφερουν. Οταν γραφεις το ανοιγεις σε audio καναλι , φορτωνεις πρωτα το audio to Midi και μεσα απο αυτο το vst που θες ... αλλα φορτωνεται το συστημα με 2 vst... Τα τυμπανα ιδιως αυτα που φορτωνω εγω αρκετες φορες μου κανουν καποιες καθυστερησεις η μπουρδουκλωματα... και καλο ειναι να τα γραφεις νωρις ... λογω οτι φορτωνουν 2 καναλια ενα για τυμπανα αλλο για πιατινια ... δεν τα προλαβαινεις ολα μαζι... σου φωναζουν εν μεσω της κρισης για νεο υπολογιστη...