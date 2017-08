Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=212504.0

Χαιρετώ την παρέα.Έχω δυο ηχεία Pioneer από vintage all in one σύστημα (πικάπ, κασέτα, ράδιο) το pioneer m6500.Ο ενισχυτής είναι χαλασμένος (δεν ξέρω τι έχει, μόνο το ένα κανάλι δουλεύει).Θέλω να συνδέσω τα ηχεία του στο pc. Το πρόβλημα είναι οτι δεν γράφει τίποτα στα μεγάφωνα(Ohm,rms) για να ξέρω τι ενισχυτής χρειάζεται.Τα μεγάφωνα γράφουν αυτούς τους κωδικούς πάνω (δεν βρίσκω κάτι στο google)και βρήκα αυτό στο εγχειρίδιο.(τα στοιχεία στις φωτογραφίες.)Κάποια βοήθεια