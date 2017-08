α) οι Έλληνες προτιμούν το τζάμπα και ας είναι σάπιο φρούτο.

β) δεν υπάρχει πραγματικά καλλιτεχνική δραστηριότητα στη χώρα.

γ) το (β) σε συνδυασμό με το ότι, ωσάν απευθύνεσαι σε internet-aware κοινό, τότε οι συγκρίσεις με το εξωτερικό είναι αναπόφευκτες.





Θα συμφωνήσω απόλυτα με τα λεγόμενα του Dime παραπάνω.Το Wacken το βλέπω κάθε χρόνο που έχει streaming, φανατικά μάλιστα. Κι αυτό γιατί, πολύ απλά, δεν μου βγαίνουν τα κουκιά να πάω... in the flesh. Θα το προτιμούσα; Σαφέστατα. Αλλά κάνω και το κέφι μου (τρόπον τινά) με το streaming του. Αν έβγαινε και full DVD set με όλα τα live του τριημέρου θα το'παιρνα κι αυτό, έτσι για την "γεύση".Εν προκειμένω, για την spectago, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι πάει να κάνει. Κάτι τύπου pay per view με θεατρικές παραστάσεις και live; Οκ, υποθέτω πως μπορεί να'χει κάποιο κοινό.Αν κάποιος καίγεται να δει κάτι τέτοιο αλλά είναι στην άλλη άκρη της χώρας π.χ. και δεν μπορεί, ίσως να'ναι επαρκές το streaming. Μπορεί πολλοί να βαριούνται να μπούνε στην όλη διαδικασία ντύσου, τράβα, ψάξε πάρκινγκ, ξόδεψε έξτρα σε διάφορα κτλ. αλλά θέλουν κι αυτοί να το δούνε. Πάσο.Μπορεί να'ναι άλλοι που δεν γουστάρουν το real thing. Να μην είναι άνετα ο κωλαρίνος τους στις θέσεις, να τους την σπάνε τα σπρωξίματα και η βαβούρα στα live κτλ. κτλ. κτλ. Stream it και γιώλο.ΊΣΩΣ έχει κοινό. Μεγάλο ίσως.Απ'την άλλη, θα συμφωνήσω απόλυτα και με τα παρακάτω του trolley: