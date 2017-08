Τι άποψη, τα είπες όλα μόνος σου στον τίτλο "Ημίθεος μπάσος" και μετα σιδέρωσες το κομματι. Ψέκασες, σκούπισες, τέλειωσες.



Αυτό που έχω να σου παρατηρήσω είναι πως το ψωμί για σένα είναι στις ψηλές, εκεί είναι η καριέρα σου, εκεί θα λάμψεις πραγματικά. Γιαυτό σου πρότεινα το She's Gone και με το που το πεις όλοι Gone θα είμαστε, θα έχουμε λιποθυμίες/κρίσεις/παραλυσίες κτλ. να μου το θυμηθείς.



Μπορείς να κάνεις μεγάλη ζημιά αν το θες, η κραυγή στο Here i go again... τι να πω... έχω να ακούσω τέτοιο πράγμα από την τελευταία φορά που είδα ταινία με λυκάνθρωπο. Το δε slide στο Still loving you μέβγαλε knock out για κάνα 2ωρο δε μπορούσα να συνέλθω. Είσαι γεννημένος για μεγάλα πράγματα. ΤΕΛΟΣ