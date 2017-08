Η μουσική δίνει άπειρα θετικά και έχει άπειρες εφαρμογές (i.e., απεύθυνση) φυσικά ακόμη και όταν είναι μουσειακή, σε βαθμό που δε νομίζω οτι χρειάζεται ανάλυση. Ωστόσο, η συζήτηση μπορεί να διαμεριστεί στο "ποιά είναι πλέον η σύγχρονη μουσική?" και σε αυτό απαντάω οτι προφανώς είναι αυτή που παράγουν και καταναλώνουν οι νέοι. Δεν μπορεί να είναι σκατά.



Πάντως, το doodle της Google, το οποίο επικαλούμαι για τρίτη φορά στο νήμα, είχε υπότιτλο "44th Anniversary of the Birth of Hip Hop".... τι είπε τώρα; Σαράντα τέσσερα χρόνια; Δηλαδή μιλάμε πλέον για κάτι το οποίο κυριολεκτικώς έγινε κατά τη διάρκεια της ζωής των περισσότερων από εμάς, και στο μεταξύ εμείς νομίζαμε ότι γενικώς είναι κάτι με μαύρους που φλυαρούν και χοντροκώλες γκόμενες.Οι "νέοι" που λέει ο Μπλε, είναι... εγώ και ο καθένας μας, αρκεί να μην θεωρεί κάποιος ότι έχει να γραφτεί κάτι καλό από τότε που έβγαλαν το αριστούργημά τους οι Κάποιοι, λίγο πριν ή λίγο μετά τη μεταπολίτευση.