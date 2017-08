Είσαι υπερβολικός. Και ποιον να έβγαζε για να βάλει κάποιον που είναι γνωστός μόνο για ένα ριφ?



Ένα ριφφ που το ξέρουν όλοι (μα όλοι) οι κιθαρίστες της υφηλίου... το πρώτο ριφφ που μαθαίνει κανείς στη ζωή του με το που πιάσει κιθάρα. Guitarτο λένε το περιοδικό είπαμε??(Και επίσης, ο Blackmore δεν έχει βγάλει ένα ριφφ, είναι ο άρχοντας των ριφφ, βασικά δίπλα από την λήμμα ''ριφφ'' το όνομά του.... To smoke on the water είναι από τα χειρότερα που έχει γράψει, άσχετα αν είναι το πιο επιδραστικο στην ιστορία της ηλεκτρικής κιθάρας - και μην ξεχνάμε την τεράστια συνεισφορά του: την εποχή που όταν όλοι σολάρανε με πεντατονικές και blues κλίμακες αυτός έδειξε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος.... )